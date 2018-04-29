В Подмосковье мужчина выстрелил в продавщицу, не продавшую ему алкоголь

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Нетрезвый житель подмосковного Волоколамска в воскресенье ранил в ногу из охотничьего ружья продавщицу, отказавшуюся продавать ему алкоголь, мужчине грозит до 15 лет колонии, сообщается на сайте ГУМВД России по Московской области.

"В дежурную часть ОМВД России по Волоколамскому району поступило сообщение о том, что у магазина расположенного в СНТ "Горняк-2" неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья в воздух", — говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что пьяный 42-летний местный житель пошел в магазин за алкоголем с обрезом охотничьего ружья. Мужчина, угрожая оружием, потребовал от 41-летней владелицы магазина дать ему спиртное, но, получив отказ, выстрелил ей в ногу, отмечается в сообщении. После этого между ним и 53-летним мужем женщины произошел конфликт, в результате которого оба получили ранения различной степени тяжести, добавили в ГУМВД.

Все участники конфликта находятся в районной больнице, зачинщик взят под стражу.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "разбой", которая предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.