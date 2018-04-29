В Подмосковье мужчина выстрелил в продавщицу, не продавшую ему алкоголь

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Нетрезвый житель подмосковного Волоколамска в воскресенье ранил в ногу из охотничьего ружья продавщицу, отказавшуюся продавать ему алкоголь, мужчине грозит до 15 лет колонии, сообщается на сайте ГУМВД России по Московской области.
Полицейские выяснили, что пьяный 42-летний местный житель пошел в магазин за алкоголем с обрезом охотничьего ружья. Мужчина, угрожая оружием, потребовал от 41-летней владелицы магазина дать ему спиртное, но, получив отказ, выстрелил ей в ногу, отмечается в сообщении. После этого между ним и 53-летним мужем женщины произошел конфликт, в результате которого оба получили ранения различной степени тяжести, добавили в ГУМВД.
Все участники конфликта находятся в районной больнице, зачинщик взят под стражу.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "разбой", которая предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.