Под Смоленском рабочий погиб при пожаре в резервуаре с бензином на складе

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пожар в резервуаре с бензином произошел сегодня утром на складе ФГКУ 'Комбинат прожектор" под Смоленском, погиб рабочий, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета РФ.

"По факту пожара, произошедшего сегодня утром в резервуаре для ГСМ, расположенном на территории ФГКУ 'Комбинат прожектор" в Вяземском районе, начато проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

В СК сообщили, что при осмотре резервуара обнаружено тело мужчины. "Личность установлена, это работник комбината", — отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.