В Екатеринбурге потушили крупный пожар в шестиэтажном здании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр — РИА Новости. Крупный пожар в неэксплуатируемом шестиэтажном здании в Екатеринбурге потушен, площадь возгорания составила 600 квадратных метров, сообщает в воскресенье ГУ МЧС по Свердловской области.

Как отмечалось, сообщение о пожаре поступило в воскресенье в 09:37 местного времени (07:37 мск). В тушении пожара были задействованы 16 единиц техники и 48 человек личного состава.

"В 16:15 местного времени (14:15 мск) пожар на улице Чапаева полностью потушен. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены, пожарно-спасательные подразделения вернулись в места постоянной дислокации", — говорится в сообщении.

Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории, уточняет ведомство.