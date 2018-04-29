Один из пропавших на реке туристов в Башкирии найден живым

УФА, 29 апр — РИА Новости. Один из перевернувшихся на катамаране в Башкирии туристов найден живым, поиски второго продолжаются, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главного управления МЧС по региону.

В воскресенье в Архангельском районе Башкирии на реке Лемезы перевернулся катамаран с тремя туристами. Один из них успел ухватиться за бревно и выплыл к поселку. Спасатели вели поиски еще двоих.

"Один из пропавших на реке Лемезы туристов найдет живым другой туристической группой. Спасатели продолжают поиск второго туриста на земле и на воде", — сообщил агентству представитель ведомства.