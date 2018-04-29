В Югре девушка и инструктор выжили после неудачного прыжка с парашютом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апр — РИА Новости. Девушка и инструктор в Ханты-Мансийском автономном округе упали на землю во время прыжка с парашютом, который не раскрылся в воздухе, возбуждено уголовное дело, сообщает в воскресенье Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Ведомство уточняет, что инцидент произошел в воскресенье в районе аэродрома около Карасева озера под Мегионом.

"По предварительным данным, несовершеннолетняя девушка 2002 года рождения совершала совместный прыжок с парашютом с инструктором муниципального молодежного учреждения ХМАО-Югра "Старт"… Во время прыжка парашют не раскрылся, в свободном падении оба упали на землю", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в реанимацию. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливая все обстоятельства случившегося.

Как сообщает Следственный комитет РФ в мессенджере "ТамТам", возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, следователи изъяли документы в аэроклубе.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, у пострадавших был запасной парашют, но в момент прыжка он раскрылся слишком поздно.