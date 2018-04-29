Военные окажут помощь в пожароопасных регионах России

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Свыше 23 тысяч военных готовы оказать помощь властям в пожароопасных регионах России, сообщили в Минобороны.

"В Вооруженных Силах Российской Федерации в готовности к выполнению задач по снижению негативного воздействия от пожаров, оказанию помощи органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации находится свыше 23 тысячи военнослужащих и около трех тысяч единиц инженерной, автомобильной и специальной техники. Для ведения воздушной разведки и ликвидации природных пожаров содержатся в готовности к выполнению задач четыре самолета и 22 вертолета", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мониторинг ситуации в пожароопасных регионах ведется круглосуточно дежурными сменами Центра управления повседневной деятельностью Национального центра управления обороной Российской Федерации вместе с органами исполнительной власти и МЧС России.

"В Вооруженных Силах Российской Федерации в ходе выполнения учебно-тренировочных полетов экипажи вертолетов и транспортных самолетов, помимо выполнения основных задач, ведут разведку пожарной обстановки в регионах. После возвращения экипажей на аэродромы постоянного базирования результаты мониторинга передаются в региональные центры управления военных округов", — добавили в военном ведомстве.