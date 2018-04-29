Минобороны выделило Ил-76 для тушения пожара в Оренбургской области

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Минобороны России выделило самолеты Ил-76 для тушения пожара в Сорочинском районе Оренбургской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерством обороны Российской Федерации для оказания помощи в тушении природного пожара в Оренбургской области выделены самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации, оборудованные специальными водосливными авиационными приборами ВАП-2. Командиры экипажей Ил-76 – летчики первого класса, обладающие практическим опытом тушения подобных пожаров в различных метеоусловиях", — говорится в сообщении.

Как отмечается, 29 апреля с аэродрома Оренбург-2 экипаж самолета Ил-76 Военно-транспортной авиации вылетел для тушения пожара в Сорочинском районе Оренбургской области, сбросив на очаг возгорания 42 тонны огнегасящей жидкости. Всего в готовности к тушению природных пожаров находятся два самолета Ил-76 Оренбургского соединения ВТА.

Сообщается, что для обеспечения бесперебойной работы по мониторингу пожарной обстановки, тушению лесных пожаров и доставке работников лесоохраны Амурской области в преддверии майских праздников и равномерного расхода моторесурса авиационной техники проведена замена вертолетов Ми-8АМТШ. Для смены вертолетов пара Ми-8АМТШ совершила перелет с аэродрома базирования в Хабаровском крае в Амурскую область. После замены техники экипажи вернулись в пункт постоянной дислокации на вертолетах, которые оказывали помощь в тушении пожаров в течение прошедшей недели.

"Двадцать восьмого апреля экипажи прибывших вертолетов провели три вылета по доставке новых групп, продовольствия и другого необходимого груза к местам пожаров. Проведен мониторинг новых возгораний и контроль действующих пожаров на территориях Шимановского, Мазановского и Ромненского районов региона. За сутки перевезено около 30 человек и более 1,4 тонн груза. Всего с 23 апреля авиационной группой вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации ВВО перевезено более 150 человек и свыше пяти тонн различных грузов", — добавили в пресс-службе военного ведомства.