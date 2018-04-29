На Урале спасатели эвакуировали 60 рыбаков с двух отколовшихся льдин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр — РИА Новости. Спасатели эвакуировали 60 рыбаков с двух отколовшихся льдин на Белоярском водохранилище в Свердловской области, сообщает в воскресенье региональное ГУМЧС.

"Шестьдесят рыбаков эвакуированы с двух отколовшихся льдин на Белоярском водохранилище в Свердловской области. Пострадавших нет. Отрыв льдин был обнаружен в ходе планового патрулирования водоема. Опасности для рыбаков, находящихся на льдине, не было", — говорится в сообщении.

В эвакуации были задействованы два плавсредства: аэролодка "Пиранья" МЧС России и катер на воздушной подушке БАЭС. В течение часа все рыбаки были сняты со льдин и доставлены на берег.

Сотрудники МЧС, полиции и администрации муниципального образования продолжают плановое патрулирование Белоярского водохранилища и заставляют рыбаков покинуть опасный лед, уточняет ведомство.