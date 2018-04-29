В сети появилось еще одно видео с Ил-38, аварийно севшим в Жуковском

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Канал РЕН-ТВ опубликовал еще одно видео, на котором запечатлен аварийно севший в подмосковном аэропорту Жуковский самолет Ил-38 ВМС Индии.

Ил-38 совершил аварийную посадку с невыпущенной передней стойкой шасси 28 апреля. Как сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли, благодаря действиям экипажа самолет сильно не пострадал, его отремонтируют.

В концерне "Ильюшин" отметили, что воздушным судном управляли опытные летчики-испытатели. За успешную посадку самолета их могут представить к награде.