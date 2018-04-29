В Свердловской области в колодце нашли тело ребенка

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Следователи в Свердловской области возбудили дело после обнаружения тела десятилетнего ребенка в колодце в поселке Садовом, сообщается на сайте СУСК России по Свердловской области.

По версии следствия, днем 28 апреля мальчик отпросился у своей матери и пошел гулять по поселку. К 18:00 он не вернулся домой, в связи с чем родители начали его поиски. Через непродолжительное время тело мальчика было обнаружено в открытом сливном колодце по улице Сибирка.

"Вечером 28 апреля 2018 года в правоохранительные органы города Екатеринбурга поступило сообщение о безвестном исчезновении 10-летнего мальчика, проживавшего по улице Сибирка поселка Садовый в Екатеринбурге. В ходе поисковых мероприятий тело ребенка обнаружено в открытом сливном колодце по улице Сибирка указанного поселка <…> По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК России ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека")", — говорится в сообщении.

Как отмечается, внешних признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Выясняется, как и в результате чьих действий стало возможным, что сливной колодец оставался открытым. Также следователи устанавливают, кто из должностных лиц ответственен за безопасное содержание колодца.

Сообщается, что в рамках возбужденного уголовного дела выясняются обстоятельства произошедшего, допрашиваются родители погибшего ребенка и жители поселка. Также истребован и анализируется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывался мальчик, проводятся осмотры места его обнаружения и места жительства погибшего.