В Свердловской области в колодце нашли тело ребенка

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Следователи в Свердловской области возбудили дело после обнаружения тела десятилетнего ребенка в колодце в поселке Садовом, сообщается на сайте СУСК России по Свердловской области.
"Вечером 28 апреля 2018 года в правоохранительные органы города Екатеринбурга поступило сообщение о безвестном исчезновении 10-летнего мальчика, проживавшего по улице Сибирка поселка Садовый в Екатеринбурге. В ходе поисковых мероприятий тело ребенка обнаружено в открытом сливном колодце по улице Сибирка указанного поселка <…> По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК России ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека")", — говорится в сообщении.
Сообщается, что в рамках возбужденного уголовного дела выясняются обстоятельства произошедшего, допрашиваются родители погибшего ребенка и жители поселка. Также истребован и анализируется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывался мальчик, проводятся осмотры места его обнаружения и места жительства погибшего.