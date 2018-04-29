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Происшествия

ФСБ намерена пресечь деятельность украинских браконьеров в Азовском море

07:1929.04.2018
(обновлено: 07:44 29.04.2018)
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© Flickr / Charlie CowinsРыболовецкий траулер. Архивное фотоРыболовецкий траулер. Архивное фото
© Flickr / Charlie Cowins

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Браконьерская деятельность рыбаков в Азовском море, в том числе с Украины, из-за которой гибнут дельфины, будет пресечена, заявила пресс-служба погрануправления ФСБ России по республике Крым.

Буксиры в Бердянском порту
CC BY-SA 4.0 / Foreman 1982 /
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Как отметили пограничники, в акватории и на побережье Черного и Азовского морей с начала 2018 года экологи зафиксировали более 70 случаев гибели дельфинов из-за рыболовецких сетей браконьеров. Все факты указывают на браконьерский промысел в районах, где запрещен лов, либо в районах, где проходят миграционные пути дельфинов.

"Пограничное управление предупреждает, что будет предпринимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков сопредельного государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны Пограничной службы. Особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море, являющегося внутренними водами Российской Федерации и Украины", — сообщили в погрануправлении.

Дельфины, среди которых встречаются азовки, белобочки и афалины, в основной массе погибли от рыболовецких сетей и колюще-режущих предметов, что подтверждено фотографиями изувеченных животных (вспоротое брюхо, отрезанные плавники, голова, а зачастую оставшиеся на плавниках и хвосте элементы немаркированных сетей), отметили пограничники.

Задержанное в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкое судно Норд. 26 марта 2018
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
МИД предупредил судовладельцев о рисках пиратских захватов на Украине
При этом в погрануправлении указали, что статистика фактов гибели дельфинов далеко не полная, поскольку фиксируются только те случаи, о которых местные жители известили пограничников и экологов. Помощь пограничникам оказывают сотрудники научно-экологической организации "Безмятежное море".

Обстановка в Азовском море обострилась месяц назад после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом России.

На борту находились десять членов экипажа с российскими паспортами. Их обвинили в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". На девятерых задержанных наложили административные штрафы. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

В Крыму возбудили дело об угоне российского судна.

Позже двум членам экипажа удалось покинуть Украину. Они назвали это освобождением из плена.

Украинская сторона продолжает незаконно удерживать еще восемь человек.

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Происшествия
Комментарии
9 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Ingvar Eisen
А почему только сегодня решили пресечь? А раньше, что лень была?
07:28
29.04.2018
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gasons5
Уже давно нужно было обменять наших рыбаков на пол флотилии неугомонных соседей. Мы прямо сама деликатность.
07:37
29.04.2018
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