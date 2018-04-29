Все подразделения МЧС перевели в режим повышенной готовности

ИРКУТСК, 29 апр — РИА Новости. Все подразделения МЧС на период до окончания всех майских праздников переведены в режим повышенной готовности, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Иркутской области.

"Впереди у нас длинные майские праздники, МЧС на этот период до 10 мая переведено в режим повышенной готовности", — сказал Пучков.

На особом контроле у подразделений МЧС остаются вопросы профилактики пожаров, в том числе в местах массового отдыха людей на природе.

Пучков порекомендовал всем службам Иркутской области также перейти в режим повышенной готовности.