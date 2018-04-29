Появилось видео аварийной посадки Ил-38 в "Жуковском"

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Видеозапись аварийной посадки самолета Ил-38 ВМС Индии в подмосковном аэропорту "Жуковский" опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

На кадрах виден заходящий на посадку самолет с невыпущенной передней стойкой шасси, а также стоящие возле взлетной полосы машины экстренных служб. Кроме того, на записи слышны переговоры сотрудников аэропорта.

Инцидент в "Жуковском" произошел в субботу вечером, на борту Ил-38 находились опытные летчики-испытатели. Источник в авиаотрасли сообщил РИА Новости, что самолет благодаря действиям экипажа подлежит восстановлению и будет отремонтирован.