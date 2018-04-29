Источник рассказал об аварийной посадке Ил-38 в "Жуковском"

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Аварийно севший в подмосковном Жуковском самолет Ил-38 благодаря действиям экипажа подлежит восстановлению и будет отремонтирован, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.

"Это уникальное изделие 1968 года, Ил-18/38, до сих пор имеющий прекрасные летные характеристики. А пилоты очень качественно отработали тот нештатный случай, которому стандартно обучают летчиков ПАО "Ил". Экипаж справился героически: не сломав, посадил самолет, удерживая машину на основных стойках шасси до последнего момента, пока самолет плавно не лег на кабину и не затормозил", — сказал собеседник агентства.

"Минимально повредили его при аварийной ситуации", — добавил он, отметив при этом, что "командир экипажа — уникальный человек и заслуживает государственной награды".

В субботу вечером самолет Ил-38 ВМС Индии совершил посадку в подмосковном Жуковском с нераскрытой передней стойкой шасси, в результате происшествия никто не пострадал. Источник в концерне "Ильюшин" рассказал РИА Новости, что на борту самолета находились опытные летчики-испытатели. Перед посадкой экипаж осуществил сброс топлива.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил профессионализм пилотов, приземливших самолет. В корпорации "Ильюшин" заявили, что экипаж самолета представят к наградам.