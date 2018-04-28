В центре Москвы грузовой фургон столкнулся с трамваем

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Грузовой фургон столкнулся с трамваем в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.

"Сегодня около 20.20 в районе пересечения Большой Андроньевской улицы и улицы Сергия Радонежского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового фургона и трамвая № 45", — сообщила пресс-служба.

По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с трамвайным вагоном. Отмечается, что в городском транспорте пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.