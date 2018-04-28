Рогозин отметил профессионализм пилотов Ил-38 после инцидента в Жуковском

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил профессионализм пилотов, совершивших аварийную посадку самолета ВМС Индии в подмосковном Жуковском.

Ранее Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси. В корпорации "Ильюшин" заявили, что экипаж самолета представят к наградам.

"Блестящая работа пилотов-испытателей! Молодцы!" — написал Рогозин в Twitter.

Ил-38 — дальний противолодочный самолет, созданный на базе Ил-18. Машина, которая состоит на вооружении ВМС России и Индии, предназначена для поиска и уничтожения подводных лодок, ведения разведки, поисково-спасательных операций и постановки минных заграждений.