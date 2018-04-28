Под Оренбургом ликвидировали аварию на газопроводе "дочки" "Газпром нефти"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Промысловый продуктопровод под Оренбургом, на котором ранее в субботу произошла разгерметизация, принадлежит дочернему обществу "Газпром нефти" — "Газпромнефть-Оренбургу", авария ликвидирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпромнефть-Оренбурга".

"Порыв на газопроводе (промысловом продуктопроводе с нефтесодержащей жидкостью — ред.) на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения в районе села Паника ликвидирован, ведутся ремонтно-восстановительные работы, выяснятся обстоятельства инцидента", — сообщили в компании.

Также в компании отметили, что в первый час инцидента фиксировались краткосрочные превышения ПДК по сероводороду, но в настоящее время загрязняющие вещества в воздухе не фиксируются. В близлежащих населенных пунктах работают мобильные эколаборатории, добавили в "Газпромнефть-Оренбурге".

В субботу в двух километрах от села Паника произошла разгерметизация трубопровода. Запах сероводорода ощущался в пяти населенных пунктах. Пресс-служба главного управления МЧС по Оренбургской области сообщила, что авария произошла на территории пяти населенных пунктов под Оренбургом. По оперативной информации ведомства, погибших и пострадавших нет.

"Газпромнефть-Оренбург" работает на территории Оренбургского, Новосергиевского и Переволоцкого районов, города Оренбурга и Сорочинского городского округа. Добыча углеводородов ведется на шести месторождениях: Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении (Восточный участок), Капитоновском, Балейкинском, Царичанском+Филатовском, Землянском и Новосамарском месторождениях.