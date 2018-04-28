В Жуковском приземлился Ил-38 с нераскрытой стойкой шасси

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Самолет Ил-38 ВМС Индии совершил аварийную посадку в подмосковном Жуковском, сообщает департамент корпоративных коммуникаций корпорации "Ильюшин".

"Самолет Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси. Рядом пожарные, огня нет", — говорится в заявлении.

В результате происшествия никто не пострадал. "По факту случившегося будет проведено расследование", — сообщили в корпорации.

Ранее источник в концерне рассказал РИА Новости, что самолет принадлежит ВМС Индии, а на его борту находятся опытные летчики-испытатели. Перед посадкой экипаж осуществил сброс топлива.

Пилотов, успешно посадивших машину, представят к награде.

Ранее сообщалось, что индийские Ил-38 проходят капитальный ремонт в ОКБ Мясищева в Жуковском. Соответствующее соглашение с "Рособоронэкспортом" ВМС страны заключили в 2012 году.

Ил-38 — дальний противолодочный самолет, создан на базе Ил-18. Первый серийный образец сошел с конвейера в 1967 году, всего выпущено 65 единиц.

Машина предназначена для поиска и уничтожения подводных лодок, ведения разведки, поисково-спасательных операций и постановки минных заграждений.

На сегодняшний день самолет состоит на вооружении ВМС России и Индии.