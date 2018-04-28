В Нижнем Новгороде арестовали женщину, признавшуюся в убийстве своих детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода, подозреваемая в убийстве двоих малолетних детей и признавшаяся в этом, заключена под стражу на два месяца, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
"Суд постановил заключить жительницу Нижнего Новгорода, подозреваемую в убийстве двоих малолетних детей, под стражу сроком на 2 месяца", — сообщили РИА Новости в региональном Следственном управлении СК.
Ранее СК сообщал, что 27-летняя нижегородка заявила, что сделала это, потому что не могла обеспечить им достойную жизнь. Ее проверят на вменяемость.