В Москве педофил получил 17 лет тюрьмы

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Жителя Москвы 46-летнего Сергея Грушевского признали виновным в совершении насильственных действий в отношении детей, которых он приглашал к себе под предлогом музыкальных репетиций, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ и ч. 2 ст. 135 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста)", — сказала она.

Следователи выяснили, что в 2014-2016 годах мужчина приглашал к себе в квартиру учащихся одной из московских музыкальных групп под предлогом проведения репетиций. После этого он насиловал малолетних мальчиков против их воли.

Как сообщается, в рамках расследования дела был назначен ряд экспертиз, которые установили вину мужчины по всем инкриминируемым ему 6 эпизодам.

Суд приговорил Грушевского к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.