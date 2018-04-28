ФСИН начала проверку нарушений в Центре инженерно-технического обеспечения

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Управление собственной безопасности ФСИН России провело проверку Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) и обнаружило нарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время все денежные платежи, связанные с поставками инженерно-технического оборудования, приостановлены. Проводится служебная проверка. Незаконного расходования бюджетных средств не допущено", — говорится в сообщении.

По словам представителя ведомства, ряд руководителей ГЦИТОиС и управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения ФСИН отстранены от своих должностей.

Ведомство уточняет, что если факт нарушений подтвердится, материалы проверки будут направлены в следственные органы. Проведение проверки находится на контроле у заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, отметили в ведомстве.