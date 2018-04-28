"Собиралась за границу": нижегородка призналась в убийстве двух своих детей

Вход в заброшенное здание в Семеновском районе Нижегородской области, в котором обнаружили погибших детей. Архивное фото

Вход в заброшенное здание в Семеновском районе Нижегородской области, в котором обнаружили погибших детей. Архивное фото

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Обгоревшие тела двух детей нашли в четверг на заброшенном складе в Семеновском районе Нижегородской области, на поиски убийцы правоохранителям понадобилось меньше суток: им оказалась мать малышей.

Жуткая находка

Вечером 26 апреля после тушения пожара на территории заброшенного овощехранилища около деревни Осинки в Семеновском районе Нижегородской области были найдены обгоревшие тела двух маленьких детей.

На место происшествия выехали руководители регионального следственного управления СК, ГУ МВД, опытные следователи-криминалисты и следственно-оперативная группа.

"По останкам детей невозможно определить ни пол, ни личность, ни точный возраст. Понятно лишь, что это маленькие дети. Совершенно точно ясно одно – это криминал, а не детская шалость с огнем. Дети погибли насильственной смертью. Уголовное дело возбуждено по статье 105 часть 2 – убийство малолетних", — рассказала РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК по Нижегородской области Юлия Склярова.

Искали всем миром

Чтобы установить личности погибших детей, правоохранители провели кропотливую работу. За помощью обратились и к гражданам. В соцсетях появились призывы сообщить в полицию информацию, которая может помочь в поисках преступника. Тех, кто проезжал по дороге мимо заброшенного склада, попросили предоставить записи с видеорегистраторов.

Возмущенные убийством детей жители региона охотно пришли на помощь: делились наблюдениями, рассказывали о подозрениях. В итоге оперативно установить личность подозреваемой в убийстве малышей помог мужчина, ставший косвенным очевидцем происшедшего.

Уже вечером 27 апреля мать погибших детей, 27-летняя жительница Нижнего Новгорода, была найдена и доставлена в следственное управление.

Убила и сожгла

На допросе женщина рассказала, что утром 25 апреля около дома по проспекту Бусыгина в Нижнем Новгороде она на заднем сиденье арендованного автомобиля руками задушила четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына.

В тот же день она попыталась избавиться от тел: купив на автозаправочной жидкость для розжига, она выехала на автомашине в Семеновский район и в лесополосе около деревни Шалдеж подожгла малышей.

Испугавшись, что ее могут увидеть охотники, она, сбив огонь водой, вновь положила тела детей в салон автомашины и приехала обратно в Нижний Новгород. На следующий день она снова вывезла погибших дочку и сына в Семеновский район Нижегородской области, где в заброшенном строении подожгла тела и скрылась с места происшествия.

Молодая женщина созналась в убийстве и заявила следователям, что пошла на преступление из-за того, что якобы не могла обеспечить детям достойную материальную жизнь. Она разведена и нигде не работает.

Между тем сотрудники Следственного комитета установили, что ежемесячно женщина тратила более 40 тысяч рублей на аренду автотранспорта и незадолго до убийства купила путевку для отдыха за границей.

Проверят на вменяемость

Даже опытных и многое повидавших сотрудников правоохранительных органов поразил цинизм действий, который заставил их усомниться в адекватности задержанной. Чтобы определить, насколько вменяема мать, убившая своих детей, будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетних". Женщине грозит вплоть до пожизненного заключения.