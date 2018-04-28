Очевидец помог найти убийцу двоих детей в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Установить личность подозреваемой в убийстве двух малолетних детей, тела которых нашли на заброшенном складе в Нижегородской области, помог очевидец, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Юлия Склярова.

Обгоревшие тела детей обнаружили вечером 26 апреля после тушения пожара на заброшенном складе в Семеновском районе. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Вечером 27 апреля правоохранители задержали жительницу Нижнего Новгорода, которая призналась, что убила двухлетнего сына и четырехлетнюю дочь, потому что не могла обеспечить им достойную жизнь.

"Большую помощь правоохранительным органам оказал житель Нижегородской области, предоставивший информацию, которая помогла оперативно установить местонахождение подозреваемой в убийстве детей женщины и задержать ее. Следователи СК благодарят мужчину, который стал косвенным очевидцем произошедшего, за проявленную активную гражданскую позицию", — сказала Склярова.

По ее словам, на просьбу помочь в установлении обстоятельств трагедии откликнулись многие жители области, которые поделились своими наблюдениями.

Задержанную женщину проверят на вменяемость.