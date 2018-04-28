Очевидец помог найти убийцу двоих детей в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Установить личность подозреваемой в убийстве двух малолетних детей, тела которых нашли на заброшенном складе в Нижегородской области, помог очевидец, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Юлия Склярова.
"Большую помощь правоохранительным органам оказал житель Нижегородской области, предоставивший информацию, которая помогла оперативно установить местонахождение подозреваемой в убийстве детей женщины и задержать ее. Следователи СК благодарят мужчину, который стал косвенным очевидцем произошедшего, за проявленную активную гражданскую позицию", — сказала Склярова.
По ее словам, на просьбу помочь в установлении обстоятельств трагедии откликнулись многие жители области, которые поделились своими наблюдениями.
Задержанную женщину проверят на вменяемость.