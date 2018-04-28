Министра спорта Кубани обвинили в превышении полномочий

КРАСНОДАР, 28 апр — РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено в отношении министра спорта Краснодарского края Людмила Чернова, она задержана, сообщили РИА Новости источники в правоохранительных органах.

"У министра спорта были проведены обыски по месту жительства, она задержана, в отношении неё возбуждено уголовное дело", — сообщил источник.

По данным другого собеседника агентства, министра подозревают в превышении полномочий, в субботу в отношении неё планируется избрать меру пресечения.

Чернова — советская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Игр-1980. Пост министра физической культуры и спорта Краснодарского края заняла в 2012 году.