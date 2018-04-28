В Иваново рассказали о здоровье школьника, поранившегося во время спектакля

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Девятиклассник из Иваново, который ранил себя кинжалом, играя Отелло в спектакле, находится в тяжелом состоянии, но угрозы его жизни нет, сообщает СУСК по региону в субботу.
"По данным следствия, 23 апреля 2018 года во время "Шекспировских чтений" 16-летний школьник, исполняя роль Отелло в спектакле, ранил себя кинжалом. Указанный кинжал не являлся бутафорским и был использован в качестве реквизита по инициативе учительницы подростка, которая принесла кинжал из дома", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело в отношении учительницы о причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности (часть 2 статьи 118 УК РФ), информирует следственное управление.