Мать, убившую своих детей в Нижегородской области, проверят на вменяемость

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Женщину, подозреваемую в убийстве своих двоих малолетних детей в Нижегородской области, проверят на вменяемость, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По информации СУСК, 25 апреля подозреваемая в своем автомобиле задушила 4-летнюю дочку и 2-летнего сына. На следующий день она вывезла тела детей в Семеновский район Нижегородской области, где в заброшенном строении подожгла, после чего скрылась с места преступления. На допросе женщина созналась в содеянном и заявила, что пошла на такой шаг, потому что "не могла обеспечить достойную жизнь своим детям".

"В ходе расследования уголовного дела будет проведен комплекс криминалистических и судебных экспертиз, в том числе, и психолого-психиатрическая, с целью определения вменяемости женщины", — говорится в сообщении регионального СУСК.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетних". В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.