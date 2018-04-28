КРАСНОЯРСК, 28 апр — РИА Новости. Несовершеннолетняя студентка-первокурсница, имеющая инвалидность и живущая в общежитии в Улан-Удэ, более полугода практически голодала, кушая только быстрорастворимую лапшу и сухари, притом что ее приемная семья получала все положенные выплаты, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка в регионе.
"Денежные средства из дома отправлялись в небольшом количестве – 500 рублей на 7-10 дней… Полноценного питания несовершеннолетняя не получала, могла позволить себе покупать: лапшу, сухари, печенье, хлеб. Мясные, молочные продукты, фрукты ребенок не ел в течение 8 месяцев. В течение 8 месяцев ребенок не приезжал в гости к родителям", — рассказали в аппарате.
По ее данным, родители снимали крупные суммы со счетов девушки на приобретение жилой комнаты в Улан-Удэ, но сделка не состоялась. Деньги были возвращены не в полном объеме.
По итогам проверки, мать удочеренной девочки перевела на ее счет денежные средства, накопившиеся от пенсии ребенка по инвалидности. Ситуация остается на контроле Вежевич.