КРАСНОЯРСК, 28 апр — РИА Новости. Несовершеннолетняя студентка-первокурсница, имеющая инвалидность и живущая в общежитии в Улан-Удэ, более полугода практически голодала, кушая только быстрорастворимую лапшу и сухари, притом что ее приемная семья получала все положенные выплаты, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка в регионе.

Отмечается, что девушка сама обратилась к детскому омбудсмену. Со слов девочки, с 10-летнего возраста она воспитывалась в замещающей семье, проживающей в Кижингинском районе, с 14 лет ее удочерили. С начала учебного года, проживая в общежитии, она не получала стипендию несколько месяцев, поскольку паспорт находился у матери.

"Денежные средства из дома отправлялись в небольшом количестве – 500 рублей на 7-10 дней… Полноценного питания несовершеннолетняя не получала, могла позволить себе покупать: лапшу, сухари, печенье, хлеб. Мясные, молочные продукты, фрукты ребенок не ел в течение 8 месяцев. В течение 8 месяцев ребенок не приезжал в гости к родителям", — рассказали в аппарате.

Для выяснения ситуации 20 апреля уполномоченный по правам ребенка Татьяна Вежевич выехала в приемную семью девушки. "Проведена проверка личного дела заявительницы, истребованы выписки банковских счетов, проведена беседа со специалистами органа опеки и попечительства, матерью несовершеннолетней. В ходе беседы с матерью… доводы о нарушениях прав… подтвердились. Выписки из лицевых счетов по вкладам указали на то, что родителем несовершеннолетней снимались крупные суммы денег со счета несовершеннолетней", — сообщили в пресс-службе омбудсмена.

По ее данным, родители снимали крупные суммы со счетов девушки на приобретение жилой комнаты в Улан-Удэ, но сделка не состоялась. Деньги были возвращены не в полном объеме.

По итогам проверки, мать удочеренной девочки перевела на ее счет денежные средства, накопившиеся от пенсии ребенка по инвалидности. Ситуация остается на контроле Вежевич.