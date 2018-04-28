НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Мать двоих детей, тела которых нашли на заброшенном складе в Нижегородской области, призналась в их убийстве. Женщину задержали, сообщила РИА Новости представитель регионального СК Юлия Склярова.

Вечером 26 апреля пожарные прибыли по вызову в заброшенное здание в Семеновском районе. Возгорание оказалось локальным, на месте обнаружили обгоревшие тела двоих детей.

Возбудили дело об убийстве малолетних. Расследование взял на контроль глава Следственного управления СК по Нижегородской области.

Задержанная позже 27-летняя женщина призналась, что задушила своих детей — двухлетнего сына и четырехлетнюю дочь — в салоне машины. После этого она попыталась избавиться от тел, поэтому повезла их в сторону деревни Шалдеж. Но там ее спугнули охотники. К тому времени она уже подожгла убитых. Сбив огонь, женщина снова положила трупы в машину и поехала домой.

Переночевав дома, она второй раз отправилась в Семеновский район, где и сожгла тела на складе.

На допросе женщина объяснила, что убила детей, так как не могла обеспечить им достойную жизнь.

"Она разведена и не трудоустроена. При этом следователи установили, что она ежемесячно более 40 тысяч тратила на аренду автотранспорта и незадолго до этого купила путевку для отдыха за границей", — рассказала Склярова.

Пока задержанная проходит по делу как подозреваемая.