НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Мать двоих детей, тела которых нашли на заброшенном складе в Нижегородской области, призналась в их убийстве. Женщину задержали, сообщила РИА Новости представитель регионального СК Юлия Склярова.
Возбудили дело об убийстве малолетних. Расследование взял на контроль глава Следственного управления СК по Нижегородской области.
Задержанная позже 27-летняя женщина призналась, что задушила своих детей — двухлетнего сына и четырехлетнюю дочь — в салоне машины. После этого она попыталась избавиться от тел, поэтому повезла их в сторону деревни Шалдеж. Но там ее спугнули охотники. К тому времени она уже подожгла убитых. Сбив огонь, женщина снова положила трупы в машину и поехала домой.
Переночевав дома, она второй раз отправилась в Семеновский район, где и сожгла тела на складе.
На допросе женщина объяснила, что убила детей, так как не могла обеспечить им достойную жизнь.
"Она разведена и не трудоустроена. При этом следователи установили, что она ежемесячно более 40 тысяч тратила на аренду автотранспорта и незадолго до этого купила путевку для отдыха за границей", — рассказала Склярова.