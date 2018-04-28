Мать устроившего поножовщину в Башкирии подростка рассказала о травле сына

УФА, 28 апр — РИА Новости. Подростка, устроившего поножовщину в башкирской школе, одноклассники травили из-за болезни, а психолог и учителя не могли справиться с ситуацией, рассказала РИА Новости его мать Лариса Тагирова.

Утром 18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. Пострадали четыре человека: учительница, две девочки и сам зачинщик. Позже суд заключил его под стражу.

"Ребенка постоянно травили его одноклассники, когда узнали, что он плохо слышит. Мы хотели заказать ему специальный слуховой аппарат, но он отказался его носить, чтобы травли было меньше. Сын рассказывал, как издевались над ним дети — могли подойти сзади и начать говорить шепотом, а потом резко кричали ему в ухо. При этом все смеялись, а он не мог им ничего ответить, не умеет драться. Мы сигнализировали об этих ситуациях в школу, но дальше разговоров дело не шло", — рассказала мама подростка.

По ее словам, осенью прошлого года, когда юноша начал выкладывать в соцсетях видео с массовой резней, ему запретили пользоваться интернетом и отобрали телефон. После этого он вести дневник. "Однажды я читала его дневник. Я ужаснулась, мне было очень больно за моего ребенка. Он изложил на бумаге все свои переживания, которые он испытывает в школе каждый день. Я показала эти записи учителю и психологу. Мы с ним много разговаривали об этом, успокаивали, водили на спортивные тренировки, чтобы его отвлечь", — добавила Тагирова.

Как отметила женщина, психолог, который разбирался в ситуации и прочел дневник, сказал, что ребенок пошел на этот поступок, потому что очень долго копил переживания и в один день какое-то обидное слово стало последней каплей.

При этом родители не снимают с себя ответственности за сына и за случившееся. "Мы не требуем освободить его, хотим перевести под домашний арест из-за его состояния. Хотим, чтобы следствие изучило все обстоятельства, а не принимало быстрые решения", — заключила Тагирова.