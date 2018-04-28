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Происшествия

Мать устроившего поножовщину в Башкирии подростка рассказала о травле сына

Сюжет:
ЧП в башкирской школе (57)
10:1628.04.2018
(обновлено: 11:32 28.04.2018)
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© РИА Новости / Артур СалимовПерейти в фотобанкПодростки у здания общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. Архивное фотоПодростки у здания общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. Архивное фото
© РИА Новости / Артур Салимов
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УФА, 28 апр — РИА Новости. Подростка, устроившего поножовщину в башкирской школе, одноклассники травили из-за болезни, а психолог и учителя не могли справиться с ситуацией, рассказала РИА Новости его мать Лариса Тагирова.

Здание общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018
© РИА Новости / Артур Салимов
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Мать устроившего поножовщину в Башкирии подростка сообщила о его состоянии
Утром 18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. Пострадали четыре человека: учительница, две девочки и сам зачинщик. Позже суд заключил его под стражу.

"Ребенка постоянно травили его одноклассники, когда узнали, что он плохо слышит. Мы хотели заказать ему специальный слуховой аппарат, но он отказался его носить, чтобы травли было меньше. Сын рассказывал, как издевались над ним дети — могли подойти сзади и начать говорить шепотом, а потом резко кричали ему в ухо. При этом все смеялись, а он не мог им ничего ответить, не умеет драться. Мы сигнализировали об этих ситуациях в школу, но дальше разговоров дело не шло", — рассказала мама подростка.

Двор общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018
© РИА Новости
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Подростка, устроившего поножовщину в школе в Башкирии, взяли под стражу
По ее словам, осенью прошлого года, когда юноша начал выкладывать в соцсетях видео с массовой резней, ему запретили пользоваться интернетом и отобрали телефон. После этого он вести дневник. "Однажды я читала его дневник. Я ужаснулась, мне было очень больно за моего ребенка. Он изложил на бумаге все свои переживания, которые он испытывает в школе каждый день. Я показала эти записи учителю и психологу. Мы с ним много разговаривали об этом, успокаивали, водили на спортивные тренировки, чтобы его отвлечь", — добавила Тагирова.

Как отметила женщина, психолог, который разбирался в ситуации и прочел дневник, сказал, что ребенок пошел на этот поступок, потому что очень долго копил переживания и в один день какое-то обидное слово стало последней каплей.

При этом родители не снимают с себя ответственности за сына и за случившееся. "Мы не требуем освободить его, хотим перевести под домашний арест из-за его состояния. Хотим, чтобы следствие изучило все обстоятельства, а не принимало быстрые решения", — заключила Тагирова.

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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
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Максим Малиновский
Ну как все и предполагалось. Молодец пацан, отстоял свою честь. Пусть и понесет ответственность, да хоть за дело.
А вообще с него обвинения надо снять и судить сволочей-учителей, которые одобряли травлю. Любые учителя так делают по умолчанию.
Побольше таких случаев и тогда, так называемые, педагоги задумаются.
10:34
28.04.2018
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Тузик Дворовый
«не умеет драться». Один маленький вопрос - почему тогда он учился в коррекционной классе?
10:32
28.04.2018
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Тузик Дворовый
«он не мог им ничего ответить, не умеет драться» - и кто в это поверит после нападения с ножом на учительницу и двух девочек а так же попытки устроить пожар?
10:29
28.04.2018
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