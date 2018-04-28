Мать устроившего поножовщину в Башкирии подростка сообщила о его состоянии

Здание общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

Здание общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

УФА, 28 апр — РИА Новости. Подросток, устроивший в башкирской школе поножовщину, чувствует в СИЗО себя плохо, у него начинается весенняя аллергия, и он не обеспечен медицинским уходом, сообщила РИА Новости мать подростка Лариса Тагирова.

Верховный суд Башкирии в субботу оставил без изменений решение стерлитамакского суда об аресте подростка, устроившего в школе поножовщину, сообщил журналистам адвокат Сергей Чирков.

"У сына аллергия, весной начинается обострение. Нам известно, что он чувствует себя очень плохо. В СИЗО ему не обеспечивают медицинский уход, и мы не можем передать необходимые препараты для лечения", — рассказала Тагирова.

Она отметила, что во время заседания в Верховном суде в субботу суд обеспечил видеосвязь с подростком из СИЗО в городе Стерлитамак.

"Мы сейчас видели своего ребенка по экрану. По нему видно, что он болеет, но поговорить нам с ним не удалось. Сейчас будем добиваться свидания с ним, чтобы оценить состояние его здоровья и помочь ему", — сказала мама подростка.