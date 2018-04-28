Подросток, устроивший поножовщину в Башкирии, останется под стражей

Автомобиль полиции здания общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

Автомобиль полиции здания общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

УФА, 28 апр — РИА Новости. Верховный суд Башкирии в субботу оставил без изменений решение стерлитамакского суда об аресте подростка, устроившего в школе поножовщину, сообщил журналистам адвокат Сергей Чирков.

"Ходатайство защиты суд оставил без изменений. Будем обжаловать в кассационном порядке. Подросток чувствует себя плохо, суду представили медицинские документы, но он принял такое решение",- сказал защитник.

Ученик коррекционного класса школы в башкирском Стерлитамаке 18 апреля утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. Всего пострадали четверо: учительница, две девочки и сам зачинщик. Пострадавшие находились в реанимации, спустя несколько дней были переведены в общие палаты.

Сам зачинщик был заключен под стражу решением стерлитамакского городского суда. Защита подростка обжаловала решение суда, пояснив, что мальчик болен, чувствует себя плохо и ему требуется медицинская помощь.

"Суд оставил без изменений решение суда города Стерлитамак", — сказал адвокат.

Сторона защиты требовала заменить содержание под стражей на домашний арест.