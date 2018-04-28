В Приморье временно закрыли кинотеатр из-за нарушений пожарной безопасности

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр — РИА Новости. Крупный кинотеатр New Wave Cinema во Владивостоке временно закрыли по итогам проверки обеспечения пожарной безопасности, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

"В отдел судебных приставов по Ленинскому и Фрунзенскому районам поступил исполнительный лист о запрете ООО "Новая волна синема" и ООО "Кинопрокат" осуществлять в кинотеатре New Wave Cinema деятельность, связанную с пребыванием в нем людей, за исключением лиц, непосредственно устраняющих нарушения требований пожарной безопасности", — говорится в сообщении.

Суд обязал кинотеатр устранить нарушения требований пожарной безопасности и приостановить работу на это время.

В момент прибытия исполнителей суда в кинотеатр в зале находились люди. Киносеанс пришлось прервать, попросив зрителей покинуть помещение. Директора двух компаний предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

По данным приставов, сейчас кинотеатр не работает.

Массовые проверки торгово-развлекательных центров начались в России после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, который произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек.

Ранее прокуратура Приморья сообщала, что в ходе проверок торгово-развлекательных центров и мест массового скопления людей в Приморье выявила около 1 тысячи нарушений пожарной безопасности.