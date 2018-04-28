Не остановившие драку с пауэрлифтером в Хабаровске охранники пойдут под суд

Убийство чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске (35)

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр — РИА Новости. Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников управления вневедомственной охраны, наблюдавших за дракой, в которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев, сообщает региональное ведомство.

В августе 2017 года у кафе в Хабаровске между Андреем Драчевым и обвиняемым Анаром Аллахверановым произошла драка. От полученных травм спортсмен скончался в больнице. Аллахверанов, который обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений, сдался следствию спустя месяц после происшествия.

По данным следствия, в ходе драки на вызов приехали два сотрудника вневедомственной охраны, но мер к задержанию участников конфликта не приняли и уехали. Они обвиняются в неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ).

"Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении сотрудников вневедомственной охраны, не предотвративших совершение особо тяжкого преступления", — говорится в сообщении.

Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.