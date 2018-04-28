Подозреваемых в коррупции якутских депутатов поместили под домашний арест

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 апр — РИА Новости. Депутаты государственного собрания Якутии (Ил Тумэн), подозреваемые в получении взятки в крупном размере, помещены под домашний арест, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что в отношении двух депутатов СУСК РФ по республике Саха (Якутии) возбудило уголовное дело по пунктам "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, депутаты потребовали и в дальнейшем получили деньги у обратившегося к ним за помощью руководителя акционерного общества. Предприниматель просил оказать содействие в увеличении финансирования предприятия. Народным избранникам 27 апреля предъявили обвинение, вину депутаты не признали.

"По ходатайству следователя Якутским городским судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста",- сообщает СУСК РФ по региону.

В Якутском городском суде РИА Новости уточнили, что под домашним арестом депутаты останутся до 25 июня.

"Суд постановил заключить депутатов Ил Тумэн под домашний арест до 25 июня 2018 года. Они должны не покидать места жительства, им запрещено пользоваться интернетом и телефоном", — уточнила собеседница агентства.

В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные и иные процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, имеющих значение для дела.