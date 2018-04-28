Преступление без наказания: самые загадочные убийства, совершенные в России

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Опытные оперативники и следователи считают, что неуловимых преступников не бывает. Даже самый изворотливый и хитрый рано или поздно наследит. Однако порой найти убийцу не удается. РИА Новости рассказывает о наиболее таинственных преступлениях, так и оставшихся нераскрытыми.

Охотник на пенсионерок

Несколько лет назад на Урале и в Поволжье произошла серия убийств одиноких пенсионерок, проживавших в хрущевках. В общей сложности 32 жертвы в возрасте от 75 до 90 лет. Маньяк действовал по одной схеме — проникал в квартиру под видом работника социальной службы, душил хозяйку и забирал ценности. Стоимость похищенного была минимальной, поэтому следователи исключили из числа приоритетных корыстный мотив.

© Следственный комитет РФ Поволжский маньяк © Следственный комитет РФ Поволжский маньяк

Кроме психологического портрета, составленного криминалистами, зацепок не было. В 2012-м во время совершения одного из убийств преступник попал в объективы видеокамеры, установленной в подъезде дома. Так у следствия появилось реальное изображение предполагаемого убийцы. За любую информацию о нем обещали награду в миллион рублей. Позже сумму увеличили до трех миллионов. Однако убийства прекратилась. По одной из версий, маньяк мог умереть либо попасть в тюрьму за другие преступления.

Найти виновного

В конце 1978-го на берегу реки Грушевки в городе Шахты нашли тело девятилетней девочки Лены Закотновой. Экспертиза показала, что ей нанесли три ножевых ранения, изнасиловали и задушили. Скоро следствие вышло на подозреваемого — ранее судимого местного жителя Александра Кравченко. Несмотря на алиби, его отправили за решетку. Несколько раз признавали виновным, а затем оправдывали. В итоге казнили. И спустя некоторое время отменили приговор.

Елена Закотнова Елена Закотнова

Вторым обвиняемым по этому делу проходил ростовский маньяк Андрей Чикатило. В 1994-м его расстреляли за убийство 53 человек. К этому времени суд пришел к выводу, что к расправе над Закотновой серийник не имеет отношения. Таким образом, преступление на протяжении уже 40 лет остается нераскрытым.

Не дошла до остановки

В марте 2011-го в Мытищах пропала 16-летняя Виктория Теслюк. Оперативники выяснили, что она направлялась в Москву к репетитору по математике, однако так и не села в автобус. Спустя месяц ее тело нашли в Талдомском районе Подмосковья. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы. Изнасилования не было. Под ногтями погибшей эксперты обнаружили следы одежды и человеческой кожи — это говорило о том, что жертва оказывала сильное сопротивление.

Преступление сразу связали с профессиональной деятельностью ее отца — топ-менеджера компании "Лукойл". Также высказывалось предположение, что Викторию могли убить из ревности или в результате бытового конфликта. Следователи проверили все машины, проехавшие мимо дома Теслюк в тот день. Однако доказать причастность кого-либо из водителей так и не удалось. Следствие продолжается.

Любитель блондинок

В 2004-м в Череповце одна за другой стали пропадать девушки и молодые женщины в возрасте от 17 до 31 года. Три тела нашли на заброшенной стройке. Рядом, на стенах, оперативники обнаружили порнографические рисунки. Изучив внешние особенности убитых, пришли к выводу, что маньяк охотится на блондинок, а основной мотив преступлений — сексуальный.

Фоторобот даниловского маньяка Фоторобот даниловского маньяка

Опросив местных жителей, следователи узнали о подозрительном человеке в очках, которого видели неподалеку. Составили фоторобот. За любую информацию о предполагаемом преступнике правоохранительные органы объявили вознаграждение в 100 тысяч рублей. Потом увеличили до 500 тысяч. Кроме того, после убийства 17-летней школьницы один миллион в качестве награды предложил местный бизнесмен. Спустя три года, в 2007-м, преступления прекратились. Дело не раскрыто до сих пор.

Аптечный убийца

В середине 2011-го в челябинских аптеках "Классика" произошли два одинаковых по почерку убийства. Преступник застрелил из охотничьего обреза одного из посетителей и покинул аптеку, ничего с собой не взяв. Оперативники предположили, что это был банальный разбой, но по неопытности налетчик растерялся, поэтому не потребовал деньги. Через три месяца все повторилось. После убийства преступник скрылся, даже не попытавшись ограбить кассу. Свидетели запомнили его основные приметы и помогли составить фоторобот. Ориентировками обклеили весь город.

Фоторобот аптечного маньяка Фоторобот аптечного маньяка

Аптеки "Классика" взяли под усиленную охрану. За любую информацию о загадочном убийце обещали миллион рублей. Полиция работала в усиленном режиме, однако так и не нашла преступника. По одной из версий, у него могли быть проблемы с психикой. Впрочем, настоящие мотивы неизвестны, и розыск продолжается.