Следователи назвали возможную причину стрельбы в офисе в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Причиной стрельбы в пятницу в Екатеринбурге стал конфликт экс-собственника и экс-директора одной и той же компании, сообщает следственное управление СК по Свердловской области.

В пятницу в одном из помещений на Кузнечной улице в Екатеринбурге было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением. Там же находился второй пострадавший с такой же раной. По данным СУСК, позже он скончался. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

"Днем 27 апреля в офис частной компании по улице Кузнечная пришел бывший директор другой (сторонней) фирмы, а вслед за ним бывший собственник этой же фирмы. По данным следствия, между ними ранее возник конфликт: бывший собственник предъявлял претензии экс-директору по поводу того, что из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей собственник лишился определенного имущества — по сути, был вынужден расплачиваться за него", — говорится в сообщении ведомства.

В ходе конфликта бывший собственник компании выстрелил в своего оппонента из пистолета, а затем попытался покончить с собой и скончался в больнице, считает следствие. Как уточнили в ведомстве, непосредственный свидетель инцидента не пострадал.