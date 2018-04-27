Спасатели назвали возможную причину пожара в многоэтажке в Самаре

САМАРА, 27 апр — РИА Новости. Пожар в квартире в десятиэтажном жилом доме на улице Садовой в Самаре, по предварительным данным, произошел из-за хлопка газа, пострадал собственник квартиры, сообщил в пятницу журналистам начальник ГУМЧС по региону Олег Бойко.

По данным ГУМЧС по региону, квартира на площади 100 квадратных метров на десятом этаже десятиэтажного жилого дома на улице Садовой, 229 в Самаре загорелась вечером в пятницу. На месте работали 16 единиц техники и 62 человека личного состава. Ранее сообщалось, что пострадали два человека, еще пятнадцать эвакуировали.

"Мы предполагаем, что произошел хлопок газа. В квартире находился собственник, он получил ожоги, ему была оказана помощь в больнице имени Пирогова, в настоящее время он отпущен", — сказал Бойко, добавив, что других пострадавших нет.

По его словам, жильцам дома предложено переночевать в пункте временного размещения. "Принято решение провести закрепление конструкций силами пожарно-спасательных подразделений, завтра с утра приступить к ликвидации последствий пожара. Мы запрещаем сегодня проживать в этом доме до завершения всех работ", — сообщил Бойко.

Он добавил, что на месте также работают сотрудники МВД и следственного комитета.