Четыре человека пострадали при обрушении части строящегося храма на Кубани

КРАСНОДАР, 27 апр — РИА Новости. Четверо рабочих пострадали при обрушении части строящегося храма в Краснодаре, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

"Это еще строящийся объект, поэтому прихожан там еще не было. Пострадали четыре рабочих, все они находятся в больнице с травмами различной степени тяжести", — сказала Смяцкая.

По словам представителя ведомства, пока сложно сказать, какая именно часть здания обрушилась — опалубка или крыша, в настоящий момент все в завалах.