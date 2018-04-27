Из-за пожара в многоэтажке в Самаре пострадали два человека

САМАРА, 27 апр — РИА Новости. Десятиэтажный жилой дом горел в Самаре на пересечении улиц Ульяновской и Садовой, по предварительным данным, пострадали два человека, еще пятнадцать эвакуировали, сообщил в пятницу РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

"Горела квартира в жилом доме на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, двое пострадавших, погибших нет. Пятнадцать человек эвакуировали", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар произошел после хлопка, происхождение которого устанавливается.

По информации ГУМЧС, в настоящее время пожар локализован, идет ликвидация.