В Краснодаре обрушились перекрытия в строящемся здании

КРАСНОДАР, 27 апр — РИА Новости. Перекрытия обрушились в строящемся здании в Краснодаре, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение об обрушении перекрытий в строящемся объекте на улица Бийская. При проведении работ произошло обрушение опалубки, в результате чего есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы города", — сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУМЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

По данным ГУМЧС, пострадавшие деблокированы, им оказывается медицинская помощь, они доставляются каретами скорой помощи в медицинские учреждения города.

В ликвидации последствий происшествия задействованы 37 человек и 10 единиц техники.