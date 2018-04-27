Басманный суд оставил в СИЗО экс-директора "Гоголь-центра"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу отказался перевести из СИЗО под домашний арест бывшего директора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского, фигуранта дела о хищениях в "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд не нашел обоснованности для удовлетворении ходатайства следствия", — сказала судья Евения Николаева.

Ходатайствуя о переводе экс-директора "Гоголь-центра", Следственный комитет ссылался на "возраст обвиняемого (ему 60 лет) и состояние его здоровья". При этом буквально неделей ранее СК РФ добился продления ему срока содержания под стражей до 19 июня.

Прокуратура неожиданно выступила против освобождения обвиняемого, поскольку, по ее мнению, "обстоятельства не изменились".

Сейчас фигурантов этого громкого дела знакомят с собранными следствием материалами дела, после чего оно должно поступить в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о хищении 133 миллионов рублей. Все фигуранты, включая известного режиссера Кирилла Серебренникова, обвинения отвергают. Исключение — бывший бухгалтер Нина Масляева, давшая показания на других фигурантов.

Около месяца назад жена Малобродского написала открытое письмо омбудсмену Татьяне Москальковой и главе СК РФ Александру Бастрыкину, в котором выразила опасение за жизнь и здоровье мужа после его перевода из "Матросской тишины" в СИЗО "Медведково". Малобродского тогда поместили в 12-местную камеру, но после вмешательства Москальковой его перевели в камеру на четырех человек.

Из-за жалоб на здоровье, в частности на ухудшающееся зрение, его также обследовала врачебная комиссия, однако о выводах, к которым пришли медики, не сообщалось. В президентском Совете по правам человека при этом отмечали, что здоровье Малобродского пошатнулось "вследствие неоказания надлежащей медицинской помощи" в СИЗО.