Басманный суд оставил в СИЗО экс-директора "Гоголь-центра"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу отказался перевести из СИЗО под домашний арест бывшего директора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского, фигуранта дела о хищениях в "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд не нашел обоснованности для удовлетворении ходатайства следствия", — сказала судья Евения Николаева.
Ходатайствуя о переводе экс-директора "Гоголь-центра", Следственный комитет ссылался на "возраст обвиняемого (ему 60 лет) и состояние его здоровья". При этом буквально неделей ранее СК РФ добился продления ему срока содержания под стражей до 19 июня.
Сейчас фигурантов этого громкого дела знакомят с собранными следствием материалами дела, после чего оно должно поступить в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о хищении 133 миллионов рублей. Все фигуранты, включая известного режиссера Кирилла Серебренникова, обвинения отвергают. Исключение — бывший бухгалтер Нина Масляева, давшая показания на других фигурантов.
Из-за жалоб на здоровье, в частности на ухудшающееся зрение, его также обследовала врачебная комиссия, однако о выводах, к которым пришли медики, не сообщалось. В президентском Совете по правам человека при этом отмечали, что здоровье Малобродского пошатнулось "вследствие неоказания надлежащей медицинской помощи" в СИЗО.