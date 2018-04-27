Полномочия военной полиции по борьбе с наркотиками в армии будут расширены

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Полномочия военной полиции в рамках борьбы с употреблением наркотиков в Вооруженных силах России будут существенно повышены, сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны РФ.

"В ближайшее время по инициативе Минобороны России ожидается существенное повышение полномочий военной полиции, связанных с привлечением к ответственности военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ, уличенных в употреблении наркотиков", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что благодаря законодательным инициативам Минобороны России значительно ужесточена ответственность военнослужащих, уличенных даже в однократном приеме наркотических средств.

В пресс-службе добавили, что в рядах ВС РФ совместно с органами правопорядка и военной контрразведки ведется работа по вопросам своевременного выявления и пресечения попыток поступления наркотиков на территорию гарнизонов и военных городков.

"На законодательном уровне создан ряд барьерных мер, позволяющих не допустить попадания в армейские ряды лиц с опытом приема наркотиков. При поступлении на военную службу, как по контракту, так и по призыву, каждый кандидат проходит специальное тестирование на предмет возможного употребления запрещенных веществ — в военном комиссариате, затем на сборном пункте или пункте отбора, а также после прибытия в воинскую часть", — говорится в сообщении.