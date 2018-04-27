Авиалесохрана рассказала, когда в Подмосковье могут прийти лесные пожары

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Лесные пожары могут начаться в европейской части России уже в мае, а в июне в зону риска попадает уже Подмосковье, заявил начальник учреждения "Авиалесоохрана" Виталий Акбердин в пресс-центре "Россия сегодня".

"В мае есть пожарная опасность в Приволжском федеральном округе, в июне – в Центральном федеральном округе, в том числе Московской области. К сожалению, в Подмосковье несколько дней назад, как только стало тепло, начали выжигать поля", – сказал Акбердин.

По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, в мае при ожидаемых температурах 25-30 градусов возможны пожары на Нижней Волге, в Краснодарском и Ставропольском краях.

"С другой стороны, мы ещё прогнозируем, что влагосодержание в почве, количество дождей будут гасить возникающие из-за человеческого фактора очаги пожаров. Ещё не настолько сухо в первой половине мая, что всё вспыхнет как порох", – добавил Варакин.

На сегодняшний день наиболее сложная пожарная обстановка отмечается на природных территориях юга Сибири и Дальнего Востока. По причине переходов в лес огня от незаконных выжиганий сухой травы и нарушений населением правил пожарной безопасности в лесах, на юге Сибири и Дальнего Востока ежедневно возникают новые лесные пожары. Помощь в тушении лесных пожаров Амурской области оказывают 344 парашютиста-десантника Авиалесоохраны.