Суд продлил арест экс-замглавы ФСИН Коршунову

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 4 июля продлил арест экс-заместителю главы ФСИН России Олегу Коршунову, обвиняемому в коррупции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить Коршунову срок содержания под стражей на два месяца, до 4 июля", — огласила решение судья Наталья Дударь.

Басманный суд в пятницу также продлил арест на аналогичный срок сотруднику ФСИН Василию Данилову, а также срок домашнего ареста соучастнице Коршунова Марине Дюковой до 4 июля.

Коршунов в ходе судебного заседания попросил суд назначить ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Мужчина заявил, что он не сможет и не собирается скрываться от следствия или влиять на его ход. Обвиняемый напомнил, что он был освобожден от занимаемой должности в октябре 2017 года и не имеет никакой возможности мешать следствию. Также, несмотря на выезд Коршунова в Амстердам на 10 дней в мае 2017 года в качестве отпуска с разрешения директора ФСИН, мужчина заявил, что не собирается покидать Россию.

Адвокат обвиняемого Александр Линников назвал ходатайство следствия необоснованным и отметил, что против Коршунова регулярно возбуждаются новые уголовные дела, так как у следствия нет законных оснований удерживать мужчину под арестом.

"Не секрет, что в отношении Коршунова раз в месяц возбуждаются новые уголовные дела. Законных методов удержать Олега Адольфовича под стражей у следствия просто быть не может", — сказал защитник, отметив, что следствие апеллирует лишь доводами, не имея возможности доказать вину обвиняемого.

В свою очередь следователь попросил суд продлить обвиняемому срок содержания, так как следствие по делу еще не завершено, не проведены все допросы, экспертизы и другие мероприятия.

Защита намерена обжаловать продление ареста, сообщил Линников.

Коршунов обвиняется по двум эпизодам по статье о растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. Следствие отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015-2016 годах организовал заключение двух госконтрактов (на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания) по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий чиновника и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.

Позднее были возбуждены еще два уголовных дела о хищении 90 миллионов рублей из бюджета по госконтракту на закупку обуви для ФСИН. Также в апреле Коршунов стал фигурантом дел о взятках и злоупотреблении должностными полномочиями.