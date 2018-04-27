ФСБ рассказала о задержании террористов, управляемых через Telegram

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Задержанные ФСБ боевики, состоявшие в спящей ячейке террористической группировки "Исламское государство"*, получали указания из Сирии через Telegram, сообщила спецслужба.

Силовики уточнили, что пресечена деятельность четырех членов ИГ*. По данным ФСБ, преступники планировали совершить теракты в московском регионе. В спецслужбе отметили, что координация членов ИГ* осуществлялась из Сирии через мессенджер Telegram.

Сотрудники ФСБ также выявили пособническую базу членов ячейки и их связи из числа радикально настроенных жителей Нового Уренгоя. В этом городе провели обыски, в ходе которых задержали 20 человек.

"В целях пресечения противоправной деятельности пособников террористов в Новом Уренгое ФСБ совместно с МВД России проведена профилактическая специальная операция, в ходе которой задержано 20 человек и проведено 17 обысковых мероприятий", — говорится в сообщении.

"Месть за поражение"

Силовики обнаружили и изъяли экстремистскую литературу, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность ИГ*, а также средства связи с зарубежными эмиссарами.

Операцию спецслужбы прокомментировал ветеран ФСБ Сергей Кривошеев в эфире радио Sputnik. Он отметил высокую эффективность работы силовиков и подчеркнул ее важность в преддверии Чемпионата мира по футболу.

Он напомнил, что спецлужбы прогнозировали усиление ячеек ИГ* на территориях стран, которые борются с этой террористической организацией. По его словам, это "такая месть за поражение".

"Мы знаем, что некоторым нашим "партнерам" выгодно раскачать ситуацию в нашей стране или, как минимум, испортить всем настроение — и болельщикам, и игрокам. Желание такое есть у ИГИЛ* и их покровителей. Так что неудивительно, что во многих городах, где должны пройти матчи, были выявлены ячейки ИГИЛ*", — сказал он.

За первый квартал этого года спецслужбы ликвидировали 12 бандитских ячеек, планировавших шесть терактов. Силовики задержали 189 и уничтожили 15 бандитов и их пособников.

*Террористическая организация, запрещенная в России.