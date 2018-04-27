Минюст внес в список экстремистских и запрещенных движение "Артподготовка"*

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Межрегиональное общественное движение "Артподготовка"* стало 64-м в перечне признанных экстремистскими и запрещенных в России некоммерческих организаций, следует из информации на сайте Министерства юстиции.

"Артподготовку"* внесли в список на основании решения Красноярского краевого суда от 26 октября 2017 года, вступившего в силу после апелляции в Верховном суде 28 февраля 2018 года.

По данным ФСБ, "Артподготовка"* и одноименный интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева возбудили дело об экстремизме, сейчас он скрывается за границей.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.