ФСБ опубликовала видео задержания членов ОПГ, поставлявшей наркотики из ЕС

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. ФСБ России в пятницу опубликовала видео задержания в Северо-Западном федеральном округе причастных к организации трансграничного канала крупных поставок наркотиков и психотропных средств из стран ЕС в Россию для сбыта на территории СЗФО.

На кадрах оперативной видеосъемки показано задержание силовиками двух человек в кафе, еще нескольких человек — в загородном жилом доме. Также показаны изъятые у них наркотические средства и оружие.

О том, что ФСБ и МВД РФ пресекли этот канал поставок наркотиков, ранее в пятницу сообщил центр общественных связей ФСБ. На заключительной стадии операции в Санкт-Петербурге и Ленобласти были задержаны с поличным шесть активных членов группировки. Из незаконного оборота изъято более 173 килограммов гашиша, около 1,8 килограмма кокаина, 5 тысяч таблеток 2С-В (4-бром-2,5-диметоксифенетиламин), 1,1 килограмма амфетамина.

Кроме того, правоохранители изъяли пистолет-пулемет "Скорпион", два карабина "Сайга", три пистолета Glock (один с глушителем), пистолет Parabellum, пистолет Schmeisser с боеприпасами к ним (более 1000 патронов), три ручных осколочных гранаты Ф-1, а также шесть транспортных средств, оборудованных высокотехнологичными тайниками.

В отношении задержанных возбуждено два уголовных дела, они арестованы.