Курсант на юге России экстренно посадил самолет "на брюхо" из-за птицы

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков посадил самолет на неподготовленную площадку без выпущенных шасси после того, как в двигатель влетела птица, сообщает Минобороны России.

"Сразу после взлета на высоте 200 метров в двигатель учебного самолета Л-39 влетела птица, что привело к повреждению силовой установки. В условиях ограниченного времени летчик-курсант четвертого курса Михаил Еманов оценил обстановку и мгновенно принял решение посадить самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси", — говорится в сообщении.