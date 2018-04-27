В домах у заместителей главы Серпуховского района Подмосковья прошли обыски

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Дома у заместителей руководителя администрации Серпуховского района Московской области Ирины Филатовой и Марины Атаманюк прошли обыски, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Серпуховского района.

"Действительно были обыски, что искали, не известно, перерыли все дома. По их словам, смотрели все, включая подушки, участок земельный. Пришло семь человек сразу, пришли рано, около 6 утра, всех разбудили. Искали-искали, весь дом перерыли, ничего не нашли", — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе заявили, что обыски проводили представители ФСБ, которые на вопрос, что искали, отвечать отказывались. Официальным комментарием службы РИА Новости не располагает.

"Атаманюк вызвали в ФСБ, сейчас она до сих пор там сидит", — добавили в пресс-службе.

Как сообщала ранее районная администрация, 5 и 9 апреля обыски прошли в здании администрации. По данным властей, в ходе них были изъяты документы за 2007-2008 годы. Правоохранительные органы информацию не комментировали.

Глава администрации Александр Шестун в начале апреля разместил в YouTubе запись своего телефонного разговора, как он утверждает, с руководителем администрации губернатора области Михаилом Кузнецовым, в котором Шестуну говорят, что с ним работать больше не смогут. Подтверждением факта такого разговора со стороны Кузнецова или властей Подмосковья РИА Новости не располагает.

В новом видеоролике, появившемся на YouTube 19 апреля, Шестун обратился к президенту РФ, рассказав об оказываемом на него давлении и угрозах.