ФСБ провела в Новом Уренгое спецоперацию, задержаны 20 человек

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности провела в Новом Уренгое профилактическую спецоперацию, задержаны 20 человек, у них нашли материалы, пропагандирующие деятельность террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает в пятницу ЦОС ФСБ.
В ходе обысков обнаружена и изъята религиозно-экстремистская литература, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность ИГ*, а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами.
"В отношении задержанных лиц проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и документирование их причастности к преступной деятельности, а также решается вопрос о возбуждении новых уголовных дел с террористической окраской", — добавляется в релизе.
* Террористическая организация, запрещенная в России.